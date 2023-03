Projeto desenvolvido em escola de Mossoró representará RN em evento internacional

SECOM/UFERSA

Um projeto que utiliza materiais de baixo custo para coletar e armazenar a água da chuva é uma das nove propostas selecionadas para representar o Brasil na maior feira de ciências do mundo. O reconhecimento foi anunciado durante a edição 2023 da Febrace, a Feira Brasileira de Ciências e Engenharia. Graças ao Programa de Extensão Ciência para Todos, da Universidade Federal Rural do Semi-árido (Ufersa), onze projetos elaborados em escolas públicas do Rio Grande do Norte foram selecionados para a programação deste ano, que aconteceu entre os dias 22 e 24 de março em São Paulo.

“Ficamos muito felizes de trazer essa premiação para o Rio Grande do Norte”, diz o professor Antonio Serginaldo de Oliveira Bezerra, que orienta o projeto da estudante Vitória Sabrina da Silva Leite, do 3º ano do Ensino Médio. Como aluna da escola Escola Estadual Monsenhor Raimundo Gurgel, de Mossoró, ela elaborou uma proposta econômica e sustentável de armazenamento de água da chuva. “Estávamos muito focados no trabalho que vínhamos desenvolvendo nesse período”, comenta Serginaldo, que viu o projeto ser aprovado nas diversas fases do projeto Ciência para Todos, coordenado pela Ufersa e realizado em todo o Rio Grande do Norte com a parceria da Secretaria de Estado da Educação e da Cultura (SEEC/RN).

“O resultado obtido na Febrace reflete o trabalho realizado ao longo dos últimos treze anos nas escolas que fazem parte do Programa Ciência Para Todos”, diz a bióloga Cristiane Moura, coordenadora da Feira de Ciências do Semiárido Potiguar. De acordo com ela, o estímulo à iniciação científica dos alunos acontece já na Educação Básica. “Dentro desse processo o estudante é protagonista da sua aprendizagem e o professor orientador aponta os caminhos que eles devem seguir”, complementa Cristiane, destacando que, com o resultado obtido em 2023, já são quatro credenciais obtidas por escolas do Rio Grande do Norte para a feira internacional. “Nos anos de 2016, 2017 e 2019 também conquistamos esse credenciamento”.

Professora destaque

O primeiro contato de Nayonara Yasmin Alves da Silva com o programa Ciência para Todos aconteceu quando ela era aluna de Ensino Médio em uma escola pública de Mossoró. “Foi a partir da participação na Febrace nos meus três anos de Ensino Médio que eu decidi estudar Química e ser professora”, lembra ela, que chegou a atuar de forma voluntária como bolsista no programa de extensão da Ufersa. Em 2023, Yasmin, que hoje é mestra em Ciências Naturais, teve sua história reconhecida com o prêmio Professor Destaque.

“Foi minha primeira participação na feira como docente orientadora”, conta ela, que começou a participar da Febrace há 15 anos como aluna e expositora. “Quando um grupo de professores foi até a minha escola para falar sobre esse programa e sobre metodologia científica, eu não entendi nada e nem tinha muitas perspectivas do que eu queria fazer”, diz Yasmin, que viu sua vida mudar aos poucos, à medida que foi dando espaço para a curiosidade de participar de uma feira de ciências.

Para o professor Felipe Ribeiro, da Ufersa, histórias como a de Yasmin mostram a relevância do Programa de Extensão Ciência para Todos. “O resultado excepcional que nós tivemos mais uma vez para os projetos do RN mostra como esses treze anos valeram a pena”, diz Felipe, lembrando que esta edição foi especial também por outro motivo. “Foi muito bom finalmente voltarmos à Febrace presencial, após três edições online! Rever coordenadores de feiras, professores e os estudantes apresentando suas ideias de forma brilhante nos traz um grande animo”, comemora.

Febrace

A Feira Brasileira de Ciências e Engenharia (Febrace) “é um programa de talentos em ciências e engenharia que estimula a cultura científica, o saber investigativo, a inovação e o empreendedorismo em jovens e educadores da educação básica e técnica do Brasil. Desde 2003, a FEBRACE realiza uma grande mostra de projetos científicos e tecnológicos, na Universidade de São Paulo, que reúne estudantes de todo o Brasil.” Saiba mais em: https://febrace.org.br/