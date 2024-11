Projeto de revisão salarial dos servidores da Uern é aprovado por unanimidade na Assembleia Legislativa

Nesta quarta-feira, 27 de novembro, foi aprovado por unanimidade no Plenário da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte, o Projeto de Lei Complementar, de autoria do Poder Executivo do RN, que dispõe sobre a revisão salarial dos servidores técnicos e docentes da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (Uern).

O projeto de lei complementar propõe uma recomposição salarial de 12% para 2025 e de 8% para 2026. A aprovação representa um avanço na política de valorização dos servidores, refletindo um esforço contínuo de diálogo e negociação entre o Governo do Estado, a Reitoria e as entidades representativas das categorias – Sindicato dos Técnicos Administrativos da Uern (Sintauern) e Associação dos Docentes da Uern (Aduern).

A reitora Cicília Maia ressalta o apoio do Governo do Estado e da Assembleia Legislativa, bem como da categoria representada pelo presidente do Sintauern, Fábio Bentes, e pelo diretor da Aduern, Jefferson Garrido.

“Essa é uma conquista coletiva. A recomposição salarial é uma demanda justa que há tempos vem sendo discutida e reflete o reconhecimento ao trabalho dos nossos técnicos, técnicas e docentes”, afirmou a reitora.

Agora o projeto segue para sanção da governadora Fátima Bezerra.