Projeto de reajuste dos professores chega à CMM com alterações

Nesta quarta-feira, 30, a Câmara Municipal de Mossoró (CMM) aprovou o projetos que trata sobre o reajuste do piso salarial dos professores da rede municipal de Mossoró. Vereadores da oposição lembram que o texto enviado à CMM apresentava uma proposta diferente do que foi acordado entre a gestão municipal e o sindicato que representa a categoria.

Além disso, outro projeto enviado à CMM previa a atualização do planos de cargos, carreiras e remunerações dos professores, benefício que sequer chegou a ser discutido com a categoria. A vereadora Larissa Rosado (sem partido) falou na Câmara que os projetos chegam a ser constrangedores para a bancada da situação e que, em 20 anos de vida pública, nunca viu chegar um projeto para aprovação diferente do que foi acordado com a categoria.

“Desde o começo da manhã, quando essa matéria chegou à Câmara, nós chamamos a atenção para o fato de que estão mudando o plano de cargos sem que tenha ocorrido uma discussão com os servidores. Em 20 anos de vida pública, nunca vi um acordo chegar diferente para uma votação. Isso chega a ser constrangedor, pois eu tenho certeza que os colegas não concordam que esse acordo seja mudado, que essa palavra que foi dada pela gestão seja desfeita”, informou Larissa Rosado.

A vereadora alerta ainda que os servidores merecem respeito e que não é justo rasgar anos de luta de uma categoria que é responsável por educar os mossoroenses e transformar a sociedade. “O projeto que chegou hoje à Câmara e trata do reajuste do piso prevê um parcelamento que vai bem além do que foi acordado. Os professores aceitaram uma proposta que já não os beneficiava por completo e, agora, esse reajuste será concedido num espaço maior de tempo, prejudicando os servidores”, informou.

Marleide Cunha (PT) informou que o acordo foi fechado dia 10 de março e no dia 11 os professores aprovaram a proposta, mesmo sabendo que não era aquilo que queriam. O que existiu com essa proposta de última hora, sem prazo maior para negociar, entende a vereadora, foi um roubo no direito dos professores e professoras de Mossoró, perdendo todo retroativo até 2003, porém, através da luta da categoria, a vereadora disse que irá atrás, na hora certa, de tudo que se tem direito.