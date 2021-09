Projeto de hip-hop realizado na Escola de Artes será lançado nas redes esta semana

Inicialmente idealizado para ser um projeto de revitalização do chamado Beco dos Artistas, no centro de Mossoró, mas diante da negativa por parte dos proprietários dos prédios que compõem a Travessa Martins Vasconcelos, hip-hop, graffiti, lambe-lambe, entrevistas, apresentações de breaking e pockets-shows de rap encontraram abrigo na Escola de Artes de Mossoró.

Com o nome adaptado de “Hip-hop na Escola de Artes”, o projeto é uma proposição do artista Luan Alves Gondim, conhecido no mundo do rap como “Caboco”, na Lei Aldir Blanc em nível estadual. Gravações foram realizadas entre os meses de março e junho e ações que seriam apresentadas presencialmente foram suspensas devido à pandemia e serão exibidas em vídeo esta semana pelo link.

CONFIRA A PROGRAMAÇÃO:

SEGUNDA (20)

– Graffiti, Pinturas e Lambe-Lambe.

QUARTA (22)

– Entrevista com o Grupo de Breaking Pé de Barro.

SEXTA (24)

– Pockets Shows.

Ficha Técnica:

Produção Cultural:

– Caio César Muniz

– Edu Bandeira

– Caboco

– Comedor De Camarão

Identidade Visual:

– Comedor De Camarão

Animação e Trilha Sonora:

– Caboco.