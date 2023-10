Projeto Constelação Potiguar será instalado no RN

O Governo do Estado – através do Parque Científico e Tecnológico Augusto Severo (PAX/RN) – assina nesta sexta-feira (20) um protocolo de intenções com a Agência Espacial Brasileira para o início do projeto Constelação Potiguar. O presidente da AEB, Marco Antônio Chamon está em Natal e foi recebido pela governadora Fátima Bezerra.

O projeto prevê o desenvolvimento e construção de doze nanossatélites, pequenos satélites artificiais, que terão um importante papel de monitoramento em diversas áreas, como medição do nível dos açudes, o acompanhamento da área costeira, observação de cardumes no oceano, efeitos ambientais e segurança pública.

A governadora acompanhou a apresentação sobre como deverá funcionar o projeto, seus benefícios e celebrou o avanço. “Quero agradecer ao presidente da AEB esta disposição, esta sensibilidade. É muito importante para nós avançar com nosso Parque Científico e a gente vai consolidando através de parcerias tão importantes como esta”, disse a governadora ao fim da reunião.

Na visão de Marco Antônio presidente da Agência Espacial Brasileira, o projeto é uma grande oportunidade para o Rio Grande do Norte e para a Agência. “O futuro para a economia e tecnologia do País passa pela área espacial e este projeto está exatamente alinhado com esta nossa perspectiva”, disse. Segundo ele, o projeto está na fase de captação de parcerias, inclusive com as universidades e a indústria. “É muito importante que a academia e a economia apostem no projeto, e eu tenho certeza que isso acontecerá logo”.

Os nanossatélites deverão ser desenvolvidos através do PAX, um megaprojeto de integração das universidades públicas, Governo do Estado e sociedade e será instalado em Macaíba. O Constelação Potiguar tem plano de implantação para os próximos seis anos. O orçamento previsto é de R$ 36 milhões. Com previsão de aplicação de R$ 3 milhões no primeiro ano e R$ 8 milhões no segundo, com restante distribuído ao longo do período.

Segundo Olavo Bueno, diretor-presidente do PAX/RN, o projeto ainda está sendo desenhado, e o próximo passo será buscar parceiros que possam também investir no programa. “O que estamos fazendo é a ligação dos técnicos do nosso parque com os da Agência Espacial Brasileira e inclusive com a Força Aérea Brasileira. Já temos tecnologia aqui para servir à população, à sociedade do Rio Grande do Norte.

Além dos já citados, participaram da reunião: Profa. Ângela Paiva Cruz – Presidente do Conselho de Administração do PAX | RN – Manoel Carvalho – Pesquisador do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE) – Unidade Natal – Responsável pela missão da Constelação Potiguar – Prof. Moisés Souto – IFRN – Responsável pela coleta e tratamento de dados da missão. – Prof. Douglas Nascimento Silva – Diretor da Escola de Ciência e Tecnologia da UFRN (ECT-UFRN) – Cel. Mauricio Alcântara – Ex-Comandante do Centro de Lançamento da Barreira do Inferno (CLBI) e Coordenador do Projeto Constelação Potiguar Local: Sala de Reuniões da Governadora Acompanha a Governadora: Jaime Calado – SEDEC Silvio Torquato – SEDEC Hugo Fonseca – SEDEC Guido Salvi – SEDEC.