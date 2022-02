Projeto Cidade Empreendedora começa a ser implementado no RN

Os oito municípios que integram o projeto Cidades Empreendedoras no Rio Grande do Norte receberam, no último sábado, 12, os primeiros estudos produzidos para balizar a implementação da iniciativa, que é fruto de uma parceria entre o Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR) e o Sebrae-RN.

O Cidade Empreendedora é um projeto do Sebrae Nacional que tem como objetivo unir ações para estimular o desenvolvimento econômico, urbano e regional por meio da melhoria do ambiente de negócios e da implementação de políticas públicas com foco em sustentabilidade e inovação.

A ação beneficiará 2,4 mil empresas de pequeno e micro porte nos municípios de Barcelona, Bom Jesus, Lagoa de Velhos, Lajes Pintadas, Riachuelo, Rui Barbosa, Santa Maria e São Paulo do Potengi.

“Essa parceria do MDR com o Sebrae tem um potencial muito grande para levar o desenvolvimento para essas oito cidades. O estudo é um primeiro passo e, agora, os municípios e suas equipes deverão se debruçar sobre esses levantamentos para que tirem o máximo de proveito deles e possamos levar o desenvolvimento para esses territórios”, destacou o ministro Rogério Marinho durante a apresentação da medida, em Natal (RN).

A iniciativa apresentada para o Rio Grande do Norte é um projeto-piloto, que está recebendo R$ 5,2 milhões de investimentos pelo Sebrae, e deverá ser levada a outros estados. A Federação do Municípios do Rio Grande do Norte também (Femurn) apoia a atividade.

“É um movimento importante para o empreendedor, é importante para a cidade e é importante para a sociedade como um todo. A cidade empreendedora é um case que vai de ponta a ponta do País, uma ação que vem acontecendo no Brasil”, ressaltou o Presidente do Conselho do Sebrae do Rio Grande do Norte, Itamar Manso.