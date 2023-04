Programa Viva Sabiá amplia acesso a tecnologias sustentáveis de acesso à água em comunidade do RN

O programa é desenvolvido pela PetroReconcavo em parceria com a ONG AVSI Brasil e a Fundação BB, com o objetivo de incentivar o acesso, uso e reuso da água e proporcionar melhoria da qualidade de vida para famílias nas comunidades Monte Alegre I, Monte Alegre II, Olho d’Água da Onça, Lajes e Livramento, Nova Trapiá e Trapiá

Com o objetivo de promover o desenvolvimento socioeconômico e ambiental de comunidades do Rio Grande do Norte, a PetroReconcavo, em parceria com Fundação Banco do Brasil e a ONG AVSI Brasil, apresentou à comunidade de Monte Alegre I, em Upanema, a ampliação do Programa Viva Sabiá. A solenidade ocorreu na última quinta-feira, 30, durante um momento de bate-papo com as famílias beneficiadas.

O Viva Sabiá tem levado qualidade de vida para as famílias, por meio de tecnologias sustentáveis de acesso à água. Nesta segunda fase do programa, as tecnologias que estão sendo implementadas são 60 cisternas, 30 sistemas de Bioágua e 60 Aqualuz (tecnologia que purifica a água através da luz solar). Ao todo, mais de 450 pessoas estão tendo o direito de consumir água potável e para consumo doméstico, podendo reusá-la para a agricultura sustentável. Somente o Aqualuz irá possibilitar o aumento de 960 mil litros de água para consumo domiciliar.

Itacíria Moura dos Santos, agente de saúde e moradora da comunidade Monte Alegre I, falou sobre os transtornos para conseguir água antes da implementação do programa. “O exército abastecia a comunidade por meio de carro-pipa. Quando o contrato do exército foi encerrado, ficamos sem água para o consumo por algum tempo, até aparecer uma pessoa vendendo água para a gente beber”, disse.

A agente de saúde ressalta ainda que o Programa Viva Sabiá provocou uma considerável mudança na qualidade de vida dos moradores e que a ampliação foi essencial. “Significa muito eu ter hoje, na minha casa, uma água de chuva doce armazenada em cisternas, que passou pelo processo de purificação do Aqualuz, tratada e de qualidade. Atualmente, tenho a segurança de que estou consumindo uma água que não vai fazer mal para a minha família, complementa.

Esta é a segunda vez que Itacíria participa do projeto. No primeiro momento, ela foi contemplada com o Aqualuz e a cisterna de placa, que tem capacidade para 16 mil litros e capta a água da chuva. Agora, a moradora recebeu o sistema de Bioágua. “Antes, a água que usava em casa e era jogada a céu aberto se tornou boa para utilização na plantação das minhas verduras”, explica.

Luciene de Oliveira também fala sobre o quanto a comunidade mudou após a implementação. “Depois que o projeto chegou aqui no Monte Alegre tudo mudou. As pessoas são muito atenciosas com a comunidade, com as famílias, e trouxeram experiências boas, saúde e expectativa de vida para a gente. Eles nos ensinaram a importância da reutilização da água do banho e da louça através do Bioágua, e explicaram sobre o processo de purificação da água da chuva com o Aqualuz”, comentou.

Na primeira edição do programa, 210 pessoas foram beneficiadas com 45 mil litros de água tratada por meio do sistema Aqualuz, premiado pela ONU e desenvolvido pela empresa de impacto social SDW.

Integrada a estas tecnologias, o Viva Sabiá realizará um forte trabalho de educação ambiental, através de campanhas escolares, ampliando para mais de 2000 alunos e 30 educadores a temática sobre o uso e o aumento da eficiência da água e tecnologias de convivência com o Semiárido.

“A Companhia vem investindo em iniciativas de sustentabilidade, no âmbito social, econômico e ambiental. E a implementação deste programa reforça nosso compromisso com as comunidades no entorno de nossas operações. É uma grande satisfação para nós proporcionar projetos que impactam positivamente a vida de milhares de pessoas, no curto e longo prazo”, explica Felipe Araujo, Diretor de Gente, Gestão & Sustentabilidade.

O PROGRAMA VIVA SABIÁ

Por meio de estratégias integradas regenerativas baseadas na convivência com o Semiárido, o Programa Viva Sabiá tem trazido possibilidade de desenvolvimento para as populações mais vulneráveis do estado do Rio Grande do Norte.

Com o intuito de dialogar com as comunidades do Estado, tendo como eixo principal o acesso sustentável à água, o programa vem melhorando a vida de centenas de pessoas. No primeiro ano (2021-2022) cerca de 1 mil pessoas foram beneficiadas com as ações de acesso à água para consumo doméstico e humano, incluindo as ações de educação ambiental nas comunidades de Monte Alegre 1, Monte Alegre 2, Lajes e Livramento e Olho d’água da Onça, pertencentes aos municípios de Upanema, Caraúbas e Governador Dix-Sept Rosado. Com a ampliação iniciada na semana passada, a expectativa é atingir cerca de 2.400 beneficiários diretos do Viva Sabiá.

O programa é realizado pela PetroReconcavo em parceria com a AVSI Brasil e a Fundação BB.

10 contribuições sustentáveis do Programa Viva Sabiá:

1. Melhoria da saúde por meio de alimento saudável e água segura;

2. Saneamento de águas cinzas domésticas e água para consumo humano;

3. Recuperação do solo na Caatinga, combate à desertificação e aumento da biodiversidade através da agroecologia;

4. Acesso à alimentação segura e geração de renda de agricultores familiares;

5. Promoção da segurança alimentar e da agroecologia;

6. Ênfase no protagonismo feminino no cultivo dos quintais agroecológicos e renda;

7. Promoção de renda de populações mais vulneráveis, como assentados e agricultores familiares;

8. Consumo e produção sustentável e regenerativa através da agroecologia;

9. Reforço à melhoria das capacidades de convivência sustentável com o Semiárido;

10. Mobilização de recursos humanos e financeiros a partir de múltiplas fontes, com a integração de uma grande empresa do setor de óleo e gás, uma Fundação do maior banco público do País e de uma ONG e da população local.