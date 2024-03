Programa Pé-de-Meia beneficia mais de 55 mil estudantes da rede estadual no RN

No Rio Grande do Norte, mais de 55 mil estudantes da rede estadual foram aprovados no programa Pé-de-Meia, uma iniciativa que visa não apenas incentivar a permanência dos jovens no ensino médio, mas também mitigar as desigualdades sociais e promover a inclusão educacional e social. Os dados dos estudantes foram enviados pela Secretaria de Estado da Educação, da Cultura, do Esporte e do Lazer e eles foram selecionados pelo Ministério da Educação.

O dado foi divulgado na manhã desta segunda-feira, data que foi marcada pelo anúncio do pagamento da 1ª parcela do Pé-de-Meia, em cerimônia realizada no Palácio do Planalto, em Brasília, com a presença do presidente Lula. Três estudantes representaram o RN na cerimônia, Lara Myrelly, da escola estadual Professor José de Freitas Nobre, em Mossoró, Manuely Tauane, da escola estadual Doutor Mauro Medeiros, em Parelhas, e Keydsson Gabriel, escola estadual Professora Crisan Simineia, em Natal.

“O Pé-de-Meia é muito importante, pois vai beneficiar muitas famílias. Pretendo ajudar nas contas de casa e investir uma parte em mim, seja para custear um curso, fazer uma academia ou guardar para o futuro. Eu fiz uma promessa que iria concluir o ensino médio e agora, com o Pé-de-Meia, fica mais fácil cumprir esse compromisso”, declarou o estudante Keydsson, que discursou ao lado do presidente Lula, da primeira-dama Rosângela Lula, do ministro da Educação, Camilo Santana, e do presidente da Caixa, Carlos Vieira.

“Não podemos desistir dos estudos. Somos jovens e temos que aproveitar a escola, pois é nela que vamos nos desenvolver. Pretendo ser arquiteta, e sei que estamos no caminho certo quando vejo ações como essa do Pé-de-Meia”, complementou a estudante Lara Myrelly.

Conforme a evolução das matrículas e o processamento dos dados por parte do MEC, mais estudantes poderão ser beneficiados no RN.

“O programa Pé-de-Meia representa mais um passo importante no fortalecimento da educação pública potiguar. Estamos comprometidos em garantir o acesso e a permanência dos estudantes no ensino médio, promovendo a igualdade de oportunidades e contribuindo com a aprendizagem da nossa juventude”, destacou Socorro Batista, secretária de Educação do RN, que acompanhou a cerimônia, em Brasília.

O primeiro pagamento será o depósito da parcela única de R$ 200, relativo ao Incentivo-Matrícula, que ocorrerá de forma escalonada, conforme o mês de nascimento dos alunos. Segundo o MEC, o Incentivo-Matrícula será creditado em contas digitais abertas automaticamente pela Caixa Econômica Federal em nome dos alunos.

No caso de o estudante do ensino médio contemplado ser menor de idade, será necessário que o responsável legal o autorize a movimentar a conta, para sacar o dinheiro ou usar o aplicativo Caixa Tem. Esse consentimento poderá ser feito em uma agência bancária da Caixa ou pelo aplicativo Caixa Tem. Se o aluno tiver 18 anos ou mais, a conta já estará desbloqueada para utilização do valor recebido. O estudante pode acompanhar essas atualizações por meio do app Jornada do Estudante.

O Pé-de-Meia oferece incentivos anuais que podem chegar a até R$ 3 mil por estudante, totalizando até R$ 9.200 ao longo do ensino médio.

Para participar do programa, os estudantes devem estar regularmente matriculados no ensino médio das redes públicas, ter entre 14 e 24 anos e ser integrantes de famílias inscritas no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico), com prioridade inicial aos beneficiários do Programa Bolsa Família.

A Secretaria de Educação do RN realizou uma live no Youtube para esclarecer dúvidas sobre o Programa Pé-de-Meia, proporcionando informações gerais e respondendo às perguntas da audiência. O vídeo da transmissão está disponível no canal oficial da SEEC na plataforma de vídeos Youtube.

Com essa iniciativa, os Governos Federal e do RN reforçam o compromisso com a educação dos jovens brasileiros, buscando não apenas investir em sua formação acadêmica, mas também garantir que tenham condições adequadas para concluir o ensino médio.