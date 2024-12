Programa para formação de jovens empreendedores no campo abre inscrições no RN

O Instituto BAT Brasil abriu inscrições para a edição de 2024 do programa Novos Rurais, voltado a jovens e adultos de 18 a 35 anos nos municípios de Rio do Fogo e Touros, no Rio Grande do Norte.

O programa oferece capacitação em empreendedorismo e financiamento de até R$ 5 mil para os projetos selecionados.

Ao todo, 60 vagas serão disponibilizadas em parceria com o Centro Social Heitor Barbosa de Morais e a Prefeitura Municipal de Touros. As inscrições seguem até o dia 5 de dezembro pelo link.

O programa é dividido em duas etapas. Na primeira fase, os participantes terão acesso a uma capacitação online sobre empreendedorismo, inovação e tendências de mercado, com aulas enviadas pelo WhatsApp.

Após a formação, os participantes elaboram um plano de negócios que será avaliado. Os 15 melhores projetos recebem o apoio financeiro.

Na segunda etapa, os selecionados implementam os projetos, com acompanhamento de tutores para auxiliar no desenvolvimento e execução das iniciativas.

Lançado em 2012, o programa já capacitou mais de 2.300 jovens e financiou mais de 1.000 projetos. A iniciativa foi reconhecida pela Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura (FAO/ONU) como uma prática para o desenvolvimento sustentável.