Programa Leite Potiguar realiza reunião para alinhamento e atualização das diretrizes para 2024 em Mossoró

O Programa Leite Potiguar promoveu nesta terça-feira (12), em Mossoró, uma reunião estratégica com o coordenador Operacional de Desenvolvimento Social (CODES), Rommel da Rodrigues, e o subcoordenador do programa, Helyelson Menezes. O encontro teve como objetivo principal ouvir as demandas da equipe local e alinhar as atividades para garantir a eficiência do programa na região.

Durante a reunião, foram abordados diversos pontos, incluindo a busca ativa de beneficiários, a atualização dos cartões, a revisão da lista de contemplados e outras questões relevantes para o funcionamento do Programa Leite Potiguar em Mossoró.

“É um momento de formação, orientação e também de ouvir os colaboradores envolvidos no Programa Leite Potiguar, que trabalham de segunda à sexta-feira em diversos pontos de Mossoró. Vamos avaliar pontos como busca ativa, atualização de cartões, lista de contemplados, dentre outras pautas”, disse o coordenador Rommel da Rodrigues.

Mossoró tem 4 mil famílias atendidas pelo Programa com distribuição de 20 mil litros de leite por semana.

Helyelson Menezes falou dos critérios para as famílias terem acesso ao Programa Leite Potiguar. “Para ser beneficiário é preciso ter o cadastro no Cadastro Único atualizado, atender a uma renda de até R$ 105 reais, ter na família crianças de um ano a sete anos, onze meses e vinte e nove dias ou idosos acima de 65 anos”, disse.

Ainda segundo o subcoordenador, cada ponto de distribuição de leite, obrigatoriamente precisa ter uma cota de 10% do leite a ser distribuído para pessoas com doenças crônicas, gestantes e lactantes.