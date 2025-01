Programa de cirurgias vasculares da Sesap ultrapassa os 5 mil procedimentos realizados

A linha de cuidado de doenças vasculares implantada pela Secretaria de Estado da Saúde Pública (Sesap) no final de 2022 tem transformado significativamente a realidade da fila de espera por esses procedimentos no Rio Grande do Norte, beneficiando pacientes de todas as regiões do estado. Neste janeiro de 2025, o programa ultrapassou a marca de cinco mil procedimentos realizados, demonstrando o sucesso da linha de cuidado dedicada aos pacientes vasculares e seu impacto positivo na saúde pública estadual. Até esta quarta-feira 29, foram 5257 procedimentos registrados na plataforma Regula RN Vascular desde o fim de novembro de 2022.

Desde o início do programa, o Hospital Dr. José Pedro Bezerra realizou mais de dois mil procedimentos, enquanto o Hospital Central Coronel Pedro Bezerra contabilizou mais de 1.700 procedimentos. Além desses, o Hospital Rio Grande, em Natal, e os hospitais São Luiz e Wilson Rosado, em Mossoró, ambos credenciados ao Sistema Único de Saúde (SUS), também participam da linha de cuidado vascular.

Com financiamento organizado pela Sesap e pelo Governo do Estado, a estruturação dessa linha de cuidado abrange hospitais em Natal, Mossoró, Apodi, Assu e Pau dos Ferros, incluindo os que realizam os procedimentos e as unidades da rede Sesap que realizam o preparo pré-operatório dos pacientes. Para assegurar a transparência e o acesso à informação, o processo é gerenciado pelo Regula RN Vascular, construído pela Sesap em parceria com o Laboratório de Inovação Tecnológica em Saúde da Universidade Federal do RN (LAIS-UFRN).

O êxito do programa também pode ser atribuído à organização do fluxo de atendimento, que abrange desde a admissão do paciente até o preparo, realização de exames, cirurgia e cuidados pós-operatórios.

O programa abrange todas as oito Regiões de Saúde do estado, e até o momento beneficiou 2701 pacientes da região metropolitana de Natal, 657 do Agreste/Litoral Sul, 550 do Oeste, 537 do Mato Grande, 326 do Trairi/Potengi, 172 do Alto Oeste, 171 do Seridó e 141 do Vale do Açu.

Todas essas iniciativas refletem o compromisso da gestão da Sesap com a regionalização da saúde, que se estende a outras especialidades, com o objetivo de aprimorar o acesso da população aos serviços de saúde, permitindo a resolução das demandas da população com qualidade e eficiência.