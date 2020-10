Programa Clube do Vinil Mossoró traz Sylvio Passos como convidado especial

A entrevista será mediada pelo jornalista Claudio Palheta que na quinta live do canal, agendada para amanhã (01) às 10h, conta com a participação de Sylvio Passos, amigo pessoal de Raul Seixas e também curador de sua obra. Terá ainda Airton Cilon, cantor, poeta mossoroense e intérprete local do compositor baiano e o professor Jean Carlos da Silva, vocalista da banda de Punk Rock Orgasmorgia.

Além da conversa entre os amantes da produção de um dos pioneiros do rock brasileiro, a edição tem a presença de Eudes Fernandes, membro do Clube do Vinil, encarregado de responder os questionamentos a respeito dos cuidados e aquisições de equipamentos e toca-discos. Wagner Azevêdo, colecionador e membro do Clube, comandará o quadro ”Minha História com o Vinil”. Durante o programa haverá também sorteio de brindes.

O maluco beleza marcou sua geração e a música popular brasileira, que até hoje celebra seu brilhantismo. Frequentemente considerado o Rei do Rock Nacional, tornou-se a própria metamorfose ambulante de que tanto falava, rompendo padrões sociais impostos por um sistema regulatório. A carreira conturbada resultou em composições que ainda ressoam fortemente em nossa sociedade. Mesmo que tenha nos deixado precocemente sua obra permanece eterna.

Link para acompanhar o programa:

https://www.youtube.com/watch?v=toEQUjihZn4&ab_channel=clubedovinilmossor%C3%B3