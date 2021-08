Programa Clube do Vinil Mossoró entrevistará o jornalista e escritor Jotabê Medeiros neste domingo (29)

Paraibano de Sumé, o jornalista Jotabê Medeiros enveredou nos últimos tempos pelos campos biográficos e já publicou três obras onde aborda a vida e a obra de grandes nomes da nossa chamada Música Popular Brasileira (MPB): Belchior, com a única biografia publicada sobre o sobralense até o momento, o livro “Apenas um Rapaz Latino-americano”; Raul Seixas em “Não Diga que a Canção Está Perdida” e “Roberto Carlos – Por Isso Essa Voz Tamanha”.

Neste domingo (29), Jotabê será o entrevistado do Programa Clube do Vinil Mossoró, via Youtube, a partir das 10h30 por Airton Cilon, Caio César Muniz e Emerson Linhares, com apresentação do jornalista Cláudio Palheta.

Formado em Jornalismo pela Universidade Estadual de Londrina, Jotabê tem atuado mais ativamente no jornalismo cultural, com passagem pela Folha de Londrina, Folha de São Paulo, O Estado de São Paulo e CartaCapital. Atualmente é editor do site cultural Farofafá.

O viés biográfico assumido nos últimos anos também tem lhe rendido algumas polêmicas. A família de Belchior tentou empastelar a biografia “Apenas um Rapaz Latino-americano” e o mago Paulo Coelho andou se embaralhando em declarações sobre o livro “Não Diga que a Canção Está Perdida”, sobre Raulzito.

Acompanhe a entrevista de Jotabê Medeiros para o Clube do Vinil Mossoró, no domingo, às 10h30 aqui.