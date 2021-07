Profissionais de saúde recebem treinamento de teste do pezinho

A Secretaria Municipal de Saúde de Mossoró iniciou neste mês de julho os treinamentos de aulas práticas do teste do pezinho para os profissionais de saúde que atuam na Atenção Primária à Saúde nas Unidades Básicas de Saúde (UBS) do município.

“No dia 09 de julho iniciamos a aula prática na UBS Dr. Sueldo Câmara com os servidores da UBS Dr. Francisco Nazareno e na UBS Francisco Pereira de Azevedo com os servidores da UBS Antônio Soares Júnior. Ontem foi concluído o treinamento com os profissionais da UBS Antônio Soares Júnior e UBS Duclécio Antônio Medeiros. Nas próximas semanas estaremos treinando os profissionais da UBS Vereador Laíre Rosado no Sumaré e UBS Antônio Camilo na UBS pólo Francisco Pereira de Azevedo”. Explica, Joailton Silva, coordenador de logística do teste do pezinho.

“A capacitação é direcionada aos profissionais de saúde que atuam nas unidades básicas diretamente com a população. Com isso podemos ampliar este serviço com uma oferta maior , e em diversos bairros para assim melhor atender a nossa população , considerando a importância do exame.” Afirma a Gerente da Atenção Primária Katiana Aquino.