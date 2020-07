PROFISSIONAIS DE SAÚDE DO MATO GRANDE SÃO BENEFICIADOS COM DOAÇÃO DA ASSEMBLEIA

As doações de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte chegaram nesta sexta-feira (03) à cidade de João Câmara, localizada na região do Mato Grande.

A Casa do Povo entregou ao município 8 mil litros de álcool 70% e 2 mil máscaras cirúrgicas. O material chega para somar no combate ao novo Coronavírus, contribuindo, principalmente com a segurança dos profissionais de saúde do Hospital Regional Josefa Alves Godeiro e das 16 Unidades Básicas de Saúde (UBS) do município.

“Chegou em um momento bem oportuno e vem fortalecer o nosso trabalho no combate à Covid-19. Sem falar que esses equipamentos de proteção vão fortalecer a segurança dos profissionais de saúde que estão na linha de frente”, comemorou Layane Graziela – diretora administrativa do Hospital Regional.

Em João Câmara, o número de casos de Coronavírus vem crescendo. Já foram 266 casos confirmados e 07 óbitos por Covid-19.

“Com essa doação, a Assembleia Legislativa demonstra cuidado com os profissionais de saúde e se soma aos esforços de todos nessa luta contra o novo Coronavírus”, ressaltou Layane Graziela.

Assecom