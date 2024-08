Profissionais da enfermagem do RN iniciam paralisação de 48 horas nesta terça-feira 6

Os profissionais de enfermagem deram início, nesta terça-feira 6, a uma paralisação de 48 horas, realizando um ato em frente à Governadoria para exigir o pagamento retroativo do Piso Nacional da Enfermagem. O evento inclui uma assembleia conjunta da categoria.

João Assunção, diretor do Sindsaúde/RN e integrante da comissão do Piso, afirmou que o governo ainda não cumpriu as promessas relacionadas ao pagamento dos retroativos de maio a agosto de 2023. “O que vemos em todas as reuniões é a falta de agilidade para resolver essa questão junto ao Ministério da Saúde”, declarou.

Além dos retroativos, os enfermeiros também reivindicam o reajuste do Piso Salarial, a inclusão do Piso no PCCR, o pagamento do Piso aos aposentados e a aprovação da PEC 19/2024. Essas pautas têm como objetivo melhorar as condições de trabalho e remuneração da categoria.