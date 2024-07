Profissionais da enfermagem do RN farão protesto em cobrança do retroativo do piso

Nesta quinta-feira (25), profissionais da enfermagem do Rio Grande do Norte vão se reunir em cobrança ao pagamento dos valores retroativos de maio a agosto de 2023 do complemento do piso nacional da categoria. O protesto está marcado para as 9h da manhã, em frente à Secretaria Estadual da Saúde Pública (Sesap).

No local, a categoria vai participar de uma assembleia com ato público denunciando a demora para o repasse dos valores aos estados e municípios pelo Governo Federal. Os profissionais também irão cobrar ao Governo do Estado pressão política para dar celeridade ao pagamento dos retroativos e às prefeituras, mais empenho para resolver esse problema.

De acordo com o Sindicato dos Trabalhadores em Saúde do Rio Grande do Norte (Sindsaúde/RN), os servidores da enfermagem não receberam nenhuma previsão de quando vão receber os valores.

Além dos retroativos, a categoria também reivindica a implantação do Piso da Enfermagem para os servidores aposentados, implantação dentro do Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração (PCCR), o reajuste do piso e a apresentação da PEC 19/2024. Na assembleia, também haverá votação de um dia estadual de paralisação.