Profissionais da educação debatem retorno das aulas presenciais e vacinação

Profissionais da educação de Mossoró, no Oeste Potiguar, se reúnem em assembleia nesta sexta-feira, 09, às 15h, para discutir o retorno das aulas presenciais e a vacinação destes trabalhadores.

A reunião será realizada pelo Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Mossoró (SINDISERPUM) considerando, principalmente, a decisão do Ministério Público do Rio Grande do Norte (MP/RN) que ajuizou ação pedindo que a Justiça obrigue o Estado a determinar o retorno das atividades escolares presenciais.

Além desta temática, o encontro visa articular ações para que os profissionais da educação possam ser incluídos na lista dos grupos prioritários da campanha de imunização. A assembleia acontecerá hoje, de forma virtual, através do Google Meet.