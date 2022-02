Professores municipais se reúnem em assembleia nesta terça-feira, 01

O Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Mossoró (SINDISERPUM) realiza, neta terça-feira, 01, em formato virtual, uma assembleia com os servidores da educação do município, para tratar sobre os direitos previstos para a categoria.

De acordo com o sindicato, a assembleia é motivada pelo aumento dos índice de contaminação por covid-19 e ainda pelos casos de Influenza que tem assolado o Estado. Esse contexto atual também tem atingido os servidores da educação e o sindicato entende que é fundamental redobrar a atenção com a saúde da categoria.

“Temos que ter responsabilidade sobre nossas ações e o momento é de redobrar os cuidados com a nossa saúde. Temos muitos professores e professoras com alguma comorbidade e achamos mais prudente trazer a assembleia para o formato virtual”, informa o sindicato.

A transmissão acontecerá via aplicativo Google Meet e o link será disponibilizado nas redes sociais do Sindiserpum, minutos antes do início da assembleia, que teve seu horário mantido (15h). “Ressaltamos a importância da participação de todos(as) para definirmos estratégias para as lutas que se aproximam”, comenta Eliete Vieira, presidente do Sindiserpum.