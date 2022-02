Professores municipais podem entrar em greve ainda nesta semana

Os professores da rede municipal de ensino aprovaram o indicativo de greve da categoria, durante assembleia virtual, que foi realizada na última sexta-feira, 18. De acordo com o Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Mossoró (Sindiserpum), 95,9% dos presentes votaram a favor do indicativo.

Na próxima quinta-feira, 24, os servidores se reunirão com o prefeito Allyson Bezerra para discutir o pagamento do reajuste do piso salarial da categoria, bem como as deliberações que foram apresentadas ao Executivo Municipal pelos servidores públicos. Entre as reivindicações estão o reajuste para as demais categorias, pagamento de adicionais, atualização do plano de cargos, insalubridade, entre outros.

Após a reunião com o prefeito de Mossoró, os membros do sindicato voltarão a se reunir em assembleia para discutir sobre as propostas do Executivo. Caso os professores avaliem que as propostas não são satisfatórias para a categoria, os professores podem decidir pelo início da greve. De acordo com o sindicato, o prefeito só marcou o encontro com os servidores após pressão da imprensa e dos servidores nas redes sociais.

“Precisamos de respostas e é uma pena que a gestão só funcione na base da pressão. O ofício com as pautas da educação foi protocolado no dia 15 de dezembro do ano passado. Então, é preciso chegarmos no limiar de uma greve para que o gestor resolva nos ouvir. Se é este o caminho que temos, é ele que vamos seguir”, comenta a presidente do Sindiserpum, Eliete Vieira.

Nesta segunda-feira, 21, o sindicato realiza uma assembleia virtual com os servidores da saúde, para também votar o indicativo de greve. Na quarta-feira, 23, a assembleia ocorre com os servidores gerais, dessa vez em formato presencial, e também discutirá o indicativo de greve e o reajuste salarial.