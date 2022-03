Professores municipais acatam proposta da PMM e suspendem indicativo de greve

Na quinta-feira, 10, após cinco horas de reunião entre os representantes do Sindicato dos Servidores Público Municipais de Mossoró (Sindiserpum) e a Prefeitura Municipal, foi apresentada à categoria a proposta de reajuste do piso nacional da educação, que prevê o pagamento de 33,67% do reajuste, acima do previsto pela Lei Federal.

A proposta inicial apresentada pelo prefeito Allyson Bezerra, era do pagamento de 7%, mas após longo diálogo, a categoria conquistou o compromisso do pagamento do reajuste integral definido pelo Governo Federal, somado aos 0,42% do reajuste não aplicado ao piso do magistério no ano de 2019.

De acordo com as informações do Sindiserpum, o pagamento ocorrerá de forma escalonada, até novembro de 2023. Segundo o cronograma, o reajuste será concedido em sete parcelas, sendo a primeira prevista para ocorrer já em abril, com 10% do reajuste. Em julho e em novembro, a Prefeitura concederá reajustes de 5% em cada mês.

Já em março de 2023, deve ser concedido o reajuste de 3,1% do piso. Em junho e julho, os professores da rede municipal receberão, a cada mês, o reajuste de 3,1%. A última parcela deve ser paga no mês de novembro de 2023, com o percentual de 4,32%.

Nesta sexta-feira, 11, a categoria esteve reunida em assembleia para chegar a uma definição sobre a proposta. Por maioria dos votos, os professores municipais decidiram acatar a proposta do Executivo e suspense o indicativo de greve que foi aprovado há quase um mês.

“Temos ciência de que a proposta não é a que esperávamos, não é justa, nem a que merecemos, mas diante do cenário que se apresenta, foi uma conquista, principalmente por conseguirmos o reajuste do nosso piso e mantermos o respeito ao nosso PCCR”, informou a presidente do sindicato, Eliete Vieira.