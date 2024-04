Professores da UFRN decidem sobre greve em plebiscito iniciado nesta segunda 15

A adesão dos professores da Universidade do Rio Grande do Norte (UFRN) à greve dos servidores federais da educação será determinada por plebiscito, iniciado nesta segunda-feira (15). A mobilização, alinhada com outras instituições de todo o país, foi aprovada em reunião pelo Sindicato dos Docentes (Adurn) da UFRN em 9 de abril. Se a maioria dos votos for favorável, a greve terá início em 22 de abril, por tempo indeterminado.

Todos os docentes ativos, sindicalizados ou não, podem participar da votação. As principais demandas incluem reajuste salarial, reestruturação da carreira e recomposição do orçamento das instituições federais de ensino.

Além disso, os professores da UFRN veem a greve como uma forma de apoio aos servidores técnico-administrativos que já estão em greve desde 14 de março, exigindo a recomposição de perdas salariais e a reestruturação de carreiras.

O plebiscito ocorre de forma eletrônica, iniciando às 8h de segunda-feira e encerrando às 17h de terça-feira (16), por meio da página do ADURN-Sindicato.