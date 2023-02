Professores da rede estadual aprovam indicativo de greve

Tribuna do Norte

Os professores da rede estadual de ensino do Rio Grande do Norte aprovaram indicativo de greve para a próxima sexta-feira (3). A definição ocorreu na tarde desta segunda-feira (27), após reunião da categoria na Escola Estadual Winston Churchill, na Cidade Alta. Os educadores não aceitam a proposta do Governo do Estado de implementar o piso salarial de 2023 de forma escalonada. Com a decisão, os professores irão se reunir na sexta para decidir se haverá greve ou não.

A Secretaria de Estado da Cultura, do Esporte e do Lazer (SEEC) sugeriu pagar o reajuste, de 14,95% com aplicação do retroativo de janeiro para os que recebem abaixo de R$ 4.420,55, valor correspondente ao novo piso, e aplicação de 5,79% na folha de maio (correspondente à inflação de 2022, medida pelo IPCA).

Além disso, há a promessa da implementação de 8,66% na folha de dezembro para os demais professores. O Sindicato dos Trabalhadores em Educação do RN (Sinte/RN) discorda e pede que o pagamento do reajuste de 14,95% seja feito de forma integral para todos os servidores.