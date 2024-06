Liberado em audiência de custódia, professor da Ufersa foi preso por importunação sexual

Um professor da Universidade Federal Rural do Semiárido (UFERSA) foi preso em flagrante pelo crime de importunação sexual. O episódio ocorreu na madrugada desta segunda-feira, 10, no Cidadela, durante os festejos do Mossoró Cidade Junina.

A Patrulha Maria da Penha estava no local e foi acionada pela vítima, que resultou na prisão do suspeito.

De acordo com informações, o suspeito teria praticado um ato libidinoso contra a vítima sem o consentimento dela. O professor foi autuado em flagrante pelo crime de importunação sexual, sendo preso ainda na festa. Ele foi encaminhado para a Delegacia de Plantão, no Alto de São Manoel.

Ainda nesta segunda-feira, o acusado passou por audiência de custódia e foi liberado. Foram impostas algumas medidas cautelares alternativas, como proibição de ausentar-se da comarca e de se aproximar da vítima e seus familiares, além de comparecer em juízo até o dia 10 de cada mês, para atualização de endereço residencial.