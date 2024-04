Produtora de camarão no RN é uma das vencedoras do prêmio ‘Mulheres na Ciência’

A produtora de camarão Marcia Kafensztok foi uma das vencedoras do prêmio “Mulheres na Ciência Américas”, da 3M, que premiou 25 mulheres na América Latina e Canadá, sendo 7 brasileiras. Marcia coordena uma fazenda em Tibau do Sul, no litoral Sul do Rio Grande do Norte, pioneira na produção de camarões e ostras nativas sem usar rações ou qualquer outro alimento artificial.

O resultado do prêmio foi divulgado nesta segunda-feira (8).

Em 2003, a empresa foi a primeira no Brasil a receber a certificação como fazenda de aquacultura orgânica e, nos últimos anos, passou a abrir cada vez mais as portas para as pesquisas acadêmicas.

Carioca, Marcia Kafensztok largou a carreira de designer para se dedicar exclusivamente a esse projeto, que foi criado pelo marido, o biólogo marinho Alexandre Wainberg, há 31 anos. Alexandre, que era mestre em bioecologia aquática e mentor do sistema de cultivo orgânico e multitrófico usado na empresa, morreu em 2015.

“Não tive coragem de abandonar a fazenda. Abri mão de praticamente todas as minhas atividades de design para assumir a coordenação da Primar. Hoje me considero uma ‘designer aquacultora'”, disse Marcia.

Nos últimos anos, Marcia Kefensztok decidiu ampliar o potencial acadêmico da empresa ao assinar convênio com 21 universidades e institutos federais para recebimento de estudantes para estágio e pesquisas.