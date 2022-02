Produção de café da Ásia & Oceania representa 28% do total produzido no mundo

A produção de café na Ásia & Oceania no ano-cafeeiro 2020-2021 foi estimada em 47,98 milhões de sacas de 60kg, volume que representa uma queda de 3% em relação ao mesmo período anterior. Tal volume de produção corresponde a 28% da produção mundial, que está estimada em 168,9,6 milhões de sacas para o ano-cafeeiro 2020-2021.

Neste mesmo contexto, convém ressaltar que as safras dos anos-cafeeiros 2019-2020 e 2020-2021, em nível mundial, foram estimadas em 169 e 168,9 milhões de sacas de 60kg, respectivamente, o que denota um inexpressivo decréscimo de 0,1%. Entretanto, a produção de Coffea arabica teve um aumento de 2,2%, cujo volume passou de 97,09 milhões de sacas em 2019-2020 para 99,26 milhões de sacas em 2020-2021. E, em contrapartida, a produção de Coffea canephora (robusta e conilon) diminuiu de 71,92 milhões no ano cafeeiro anterior para 69,62 milhões de sacas no ano-cafeeiro 2020-2021, o que representa uma redução aproximada de 3,2%.

Para a Organização Internacional do Café – OIC, conforme o seu Relatório sobre o mercado de Café janeiro 2022, do qual foram extraídos os dados da produção mundial de café, citados anteriormente, o ano-cafeeiro global compreende o período que abrange os meses de outubro a setembro. Tal Relatório está também disponível para consulta na íntegra no Observatório do Café do Consórcio Pesquisa Café, coordenado pela Embrapa Café. As demais edições desse Relatório, desde julho de 2014, podem ser acessadas na íntegra no Observatório do Café.

Leia esta DIVULGAÇÃO na íntegra na página da Embrapa Café e do Observatório do Café e do Consórcio Pesquisa Café.

Conheça o acervo de publicações da Embrapa Café e baixe os arquivos pelo link https://www.embrapa.br/cafe/publicacoes. Acesse também todas ANÁLISES e notícias da cafeicultura no Observatório do Café.