Procon realiza operação de fiscalização nos postos de Mossoró após aumento repentino da gasolina

Foto: Jornalismo TCM

Uma equipe do Órgão Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon-RN) realiza nesta quinta-feira (13) uma operação de fiscalização nos postos de combustíveis de Mossoró. A ação ocorre após aumento nos preços da gasolina em vários postos do município.

De acordo com informações da TCM, até o início da tarde 23 postos já haviam sido fiscalizados, dos quais, 13 foram autuados.

Tudo se deu devido um aumento repentino e sem justificativa do preço do litro da gasolina ocorrido nesta quarta-feira (12), com um aumento de até 0,60 centavos. Alguns gerentes conversaram com a equipe da 95 FM Mossoró e afirmaram estar acontecendo defasagem de preços com o aumento do petróleo no exterior e que “em várias cidades estão reajustando o preço por conta própria”, disse um deles.

BlogdoBG