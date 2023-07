Procissão de Sant’Ana em Currais Novos reúne milhares de devotos

A Festa de Sant’Ana, padroeira de Currais Novos, teve início no dia 01 de julho, e se encerra hoje, 26, com a tão aguardada procissão, que contou com a presença da governadora do estado, pela tradição e importância do evento, que se encontra na 215ª edição das festividades em homenagem à padroeira do município.

A festa movimenta o comércio e o setor de serviços, representando uma enorme oportunidade para a circulação da economia. A Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Rio Grande do Norte (Fecomércio) estimou que a festa do ano passado, colocou em circulação na economia municipal cerca de R$ 18 milhões. Além de incrementar o comércio e a economia de Currais Novos, com geração de emprego e renda, a festa de Sant’Ana é um momento de confraternizar com a família, já que muitos filhos da terra retornam ao município para junto com os parentes confraternizar em torno da santa.

“Tenho uma relação muito profunda com a festa da padroeira, porque eu lembro do meu avô, que era agricultor, e ele vinha pra festa trazendo os melhores frutos do roçado para doar para a prenda”, disse Joandison de Araújo, que estava junto com mais dois missionários do Shalom, comunidade católica, vendendo água para a participação de jovens carentes no Seminário de Jovens.

“A gente espera pela festa o ano inteiro, a expectativa é grande, recebemos visitas, se programa, a família inteira”, relatou Geórgia Silveira, moradora de Currais Novos. “E não são só jovens: tem gente de todas as idades, e são animados.”

A procissão partiu da Igreja Matriz, percorreu as ruas do Centro da cidade, e ao final do percurso, novamente em frente à igreja de Sant’Ana, foi celebrada missa solene, encerrando oficialmente as festividades de 2023.

“Dia de alegria renovada, de fortalecer a nossa fé, nossa esperança, com as bênçãos de Sant’Ana, para que sigamos nessa caminhada, lutando por um mundo de paz e justiça social. A Festa de Currais Novos é uma das mais tradicionais do nosso estado. E a procissão é o coroamento, caminhando ao lado do povo, reafirmando nossa espiritualidade”, afirmou a governadora Fátima Bezerra, que acompanhou a peregrinação.

Dona Maria Santina, de 107 anos, estava aguardando a Missa Solene na Igreja Matriz. Ela nasceu e morou a vida inteira em Coronel Ezequiel, mas todos os anos faz questão de vir à festa de Sant’Ana em Currais Novos. Quando era mais jovem, fazia questão de ir para a procissão, mas agora, com a idade avançada, ela comparece para participar da missa.

Josilene Dantas cumpria promessa, entre tantos outros, descalça e toda de branco. Ela queria muito ser mãe, e, depois de uma tentativa frustrada, pediu a interseção de Sant’Ana: “Enquanto saúde eu tiver, virei cumprir minha promessa, porque Deus me concedeu dois filhos gêmeos, e há 16 anos, e para o resto da minha vida, estou e aqui estarei.”

A festa ocorre tradicionalmente há 215 anos. Desde a inauguração da capela, em 1808, a procissão é o ponto alto das celebrações em homenagem a avó de Jesus. Já a Paróquia de Sant’Ana foi criada em 20 de fevereiro de 1884, e é vinculada à Diocese de Caicó.

Segurança

Para a segurança do evento, o Governo do Estado garantiu, durante todos os dias da festa, um reforço no policiamento e nos veículos de segurança, com a Polícia Militar, a Polícia Civil e o Corpo de Bombeiros, além de uma unidade de resgate (ambulância) e um caminhão autobomba tanque utilizado para combate a incêndio.

Pesquisa

Pesquisa feita em 2022 pela Fecomércio sobre festejos religiosos e populares, após o fim das restrições impostas pela pandemia da Covid-19, mostrou que 58,8% dos participantes do evento eram visitantes e turistas, enquanto 41,2% das pessoas eram moradores locais. A pesquisa registrou a presença de pessoas de 14 diferentes estados.

Portal 96FM