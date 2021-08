Processo para o porte de arma institucional da Guarda Municipal de Mossoró avança à última fase

Na tarde desta terça-feira (24), foi assinado o Termo de Cooperação Técnica e Plano de Trabalho, que regulamenta o porte institucional de arma de fogo da Guarda Municipal, avançando o processo para o curso de tiro (última fase). O documento foi assinado pelo prefeito Allyson Bezerra na sede da Superintendência da Polícia Federal em Natal/RN.

O porte institucional tem sido uma pauta constante da categoria há mais de nove anos. O processo para o porte foi iniciado em fevereiro deste ano, passando por uma série de etapas.

“Nós reconhecemos o papel importante da Guarda Municipal para a população mossoroense, trazendo proteção para nossos prédios públicos, nossos equipamentos, proteção para as pessoas no dia-a-dia com trabalho ostensivo. A população entende que as equipes trazem segurança para a cidade. Vamos continuar com o trabalho de forma integrada para que o porte se concretize, pois quem ganha com isso é a população de Mossoró”, comentou.

Guarda Municipal há nove anos, Diogo Jales relatou a representatividade do porte institucional para a categoria. “É um momento ímpar. Representando toda a categoria agradeço por esse momento. São quase 300 guerreiros trabalhando dia-a-dia, lutando pelo porte institucional. Muito agradecido por essa conquista que antes era um sonho e agora vira realidade”, enfatizou.

Titular da pasta, Cledinilson Morais diz que a assinatura do termo “é mais um passo dado para armar a Guarda. O porte vem para auxiliar esses guerreiros no trabalho ostensivo que vem sendo desenvolvido na cidade. Vamos trabalhar para levar mais segurança para a cidade”, narrou.

“Com o porte institucional vamos dar mais segurança para o cidadão mossoroense. Hoje entramos para a última fase para o porte institucional. Agora vamos dar início ao curso de tiro para a formação dos nossos guardas”, ressaltou Thiago Fernandes, comandante da GCM.

“A superintendência da Polícia Federal faz o controle em relação ao porte de armas funcional e autoriza a Guarda Municipal a ter a ferramenta de trabalho para a utilização da segurança pública municipal” explicou Luís Carlos, superintendente regional da Polícia Federal.