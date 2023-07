Principal suspeito de matar adolescente de 15 anos e ocultar o corpo em Patu é encontrado morto em pousada em Mossoró

Um homem foi encontrado morto em um quarto de uma pousada no Bairro Ouro Negro, em Mossoró, na tarde desta terça-feira (18). Ele é suspeito por envolvimento no desaparecimento de Emilly Roniclesia Porto Félix, de 15 anos. Buscas pela vítima continuam.

De acordo com as informações da polícia, o homem identificado como Thalyson Vagner Dantas de Almeida, 21 anos, teria se hospedado no local por volta das 11h usando um nome falso. No início da tarde os funcionários da pousada entraram no quarto e o encontraram morto. Ainda segundo a polícia, Thalyson teria cometido suicídio.

O corpo foi recolhido pelo ITEP para realização de exames necroscópicos.

Na investigação sobre o paradeiro da jovem, o suspeito, que é cunhado da adolescente, chegou a ser ouvido por policiais na Delegacia Municipal de Patu nesta segunda-feira (17). Ele teria sido a última pessoa que esteve na companhia da menor.

Segundo a Polícia Civil, não haviam elementos que justificassem a prisão em flagrante ou pedido de prisão preventiva do suspeito no momento.

Em busca de Emilly, na manhã desta terça-feira (18) familiares encontraram peças de roupas que seriam da vítima em uma área de mata na cidade. O Instituto Técnico-Científico de Perícia (Itep) foi acionado.