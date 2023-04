Primeiro trimestre registra chuvas 10% acima do esperado em Mossoró

A Secretaria Municipal de Agricultura e Desenvolvimento Rural (Seadru) divulgou levantamento sobre as chuvas ocorridas em Mossoró no primeiro trimestre (janeiro, fevereiro e março). O boletim mostra aumento de 10,5% do volume esperado para o período.

Conforme dados da Seadru, em janeiro a média histórica é de 64,9 milímetros. Em 2023, o primeiro mês do ano registrou volume acumulado de 70,3 mm. Em fevereiro, o acumulado de chuvas no município chegou a 96,2 milímetros, enquanto que era esperado 86 mm. Março teve acumulado de 189,5 mm. A média histórica para este mês aponta registro de 171,2 milímetros.

No total, o volume esperado para os três primeiros meses do ano era de 322 milímetros, enquanto que o volume acumulado no primeiro trimestre de 2023 foi de 356 milímetros.

O desvio positivo de pouco mais de 33 milímetros, o que correspondeu a esse aumento, confirma as previsões iniciais indicando período chuvoso acima da média. O período chuvoso no 1º trimestre iniciou com alguns veranicos nos meses de janeiro e fevereiro.

2º TRIMESTRE

O monitoramento da Secretaria de Agricultura de Mossoró aponta para tendência de chuvas acima do normal para os meses de abril, maio e junho. Até o último sábado (8), o mês de abril acumulava 140 mm de chuvas. O esperado para o mês é de 168 mm.

