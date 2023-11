Primeiro Festival de Artes Marciais promete vitrine às instituições

A Prefeitura de Mossoró, através da Secretaria Municipal de Esporte e Juventude (SEMEJ), realizará no próximo sábado, 2 de dezembro, a partir das 8 horas, no Ginásio de Esporte Pedro Ciarlini, a primeira edição do Festival de Artes Marciais (FAM). A iniciativa é uma promoção da SEMEJ, como fomento às modalidades como karatê, jiu-jítsu, kung fu, taekwondo e outras artes de defesa pessoal.

As inscrições estão abertas e podem ser feitas através do site https://fam.mossoro.rn.gov.br/, onde também está publicado o regulamento. As inscrições ocorrem gratuitamente para todas as instituições que promovem artes marciais no município. O festival não tem caráter competitivo, mas de incentivo ao esporte, com apresentações individuais ou coletivas de 10 a 20 minutos de cada instituição e academia inscrita e emissão de certificado de participação.

“Nossa intenção é dar vitrine às artes marciais. Reconhecemos o devido papel de formação de caráter, disciplina e de conduta de artes como o karatê e o jiu-jítsu, onde temos projetos sociais em vigência no nosso Ginásio e sabemos desse papel transformador. O Festival é para atrair olhares para nossas artes marciais, nossos atletas, nossas instituições que buscam diariamente o crescimento do esporte. É uma oportunidade de convidar a toda a sociedade mossoroense para ver as apresentações, bem como convidar a todas as instituições para exporem estes belos trabalhos desenvolvidos desde crianças até adultos e idosos. É um momento importante para que estas artes recebam o devido reconhecimento da sociedade, para que se tenha mais conhecimento sobre seus benefícios desde cedo”, explica a secretária de Esporte e Juventude, Larissa Maciel.

O Festival será aberto para o público e deverá receber uma série de representações e apresentações das artes marciais desenvolvidas no município por senseis e professores das modalidades.