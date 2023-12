Primeiro dicionário francês-português de 1754 abre caminho para lexicografia da língua portuguesa

Vivian Oswald, correspondente da RFI no Rio de Janeiro

Era uma espécie de chancela de correção. Seu Nouveau Dictionnaire des Langues Françoise, et Portugaise seria um divisor de águas, pois surgiu antes mesmo do nascimento da lexicografia moderna monolíngue portuguesa. O luxuoso volume de mais de 700 páginas tinha por objetivo ocupar lugar de destaque nas bibliotecas privadas e não nas escolas. Os primeiros dicionários compactos bilíngue francês-português, acessíveis para o grande público, surgiram quase um século depois.

“O contexto do surgimento dessa obra é quando se dá a chegada do primeiro-ministro Sebastião José de Carvalho e Melo, que vai ser o conde de Oeiras e depois o Marquês de Pombal, nomeado pelo rei D. José I, que assumiu depois da morte de seu pai, D. João V, um momento de reformulação das ideias em Portugal, no período setecentista, em que o país se encontrava muito atrasado em relação às outras nações da Europa. Então, Pombal começou a fazer uma reforma profunda”, explica o pesquisador Alvaro Cesar de Souza, do Grupo de pesquisa Para a História da Língua Portuguesa da Universidade Federal da Bahia, e professor assistente da Universidade Tiradentes, em Sergipe.

Era uma época em que as trocas nos domínios cultural, filosófico, científico, político, econômico e artístico cresciam e o reino francês era a referência que despertava amor e ódio nos vizinhos, modelo e contra-modelo de civilização. Nesse período, segundo o professor, o português, o espanhol e até o italiano eram considerados línguas periféricas