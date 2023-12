Primeiro dia de Carnatal tem shows de Anitta, Thiaguinho, Pedro Sampaio e muito mais

A sexta-feira 8 em Natal (RN), foi tomada pelo sentimento que todos ansiavam o ano inteiro, o de folia. Tudo por quê o Carnatal, maior carnaval fora de época do mundo começou seus três dias de festa. Abrindo o primeiro deles, a poderosa Anitta, com seu ‘Bloco da Anitta’ além de sair com todos os ingressos esgotados para sua micareta, levou o público a loucura com seus hits ‘Vai Malandra’, ‘Bang’ e ‘Meiga e Abusada’, claro que suas novas músicas como ‘Ballakeo’ parceria com Peso Pluma, ‘Mil Veces’ e ‘Back for More’. Só que as surpresas não pararam por aí, no corredor mais fervido de Natal, Pedro Sampaio subiu no trio de surpresa e juntos cantaram ‘No Chão Novinha’, ‘Dançarina’ e ‘POCPOC’ com direito a coreografia. Logo atrás, Alinne Rosa com o bloco ‘O Vale’, arrastou os foliões ao som de ‘Vai Sacudir, Vai Abalar’, ‘Cheiro de Amor no Ar’ e ‘Canto ao Pescador’ em uma apresentação que durou mais de 1h30. Encerrando a noite dos trios, o rei do carnaval Bell Marques, foi quem invadiu a avenida do Carnatal. ‘Diga Que Valeu’, ‘Menina Me Dá Seu Amor’, ‘Selva Branca’ e ‘Voa Voa’ foram algumas das músicas que o soteropolitano cantou e fez todo mundo sair do chão, e como de costume, deu mais de duas voltas no circuito ao lado dos filhos Rafa e Pipo, no trio do bloco ‘Vumbora’. E para os que são inimigos do fim, os shows continuaram no camarote do Carnatal. Espaço reservado e com soldout, as 10 mil pessoas assistiram o primeiro show da noite com Durval Lélys, o baiano relembrou sucessos como ‘Dança do Vampiro’, ‘Pequena Eva’ e ‘Beleza Rara’ na apresentação de um pouco mais de uma hora. Já o segundo show foi comandado por Thiaguinho, que estreou no Carnatal e mostrou que quer volta. O pagodeiro fez todo mundo cantar em uma só voz hits como ‘Falta Você’, ‘Ousadia e Alegria’ e ‘Desencana’, e claro entrando no clima do carnaval, fez uma versão de ‘Eva’ e encerrou sua primeira participação no festival. O terceiro a se apresentar foi Nattan e fez o povo cair no forró. Abrindo sua apresentação com ‘Comunicação Falhou’, sucessos como ‘Localiza Não’, ‘O Sonho’ e ‘Litrão’ não faltaram no repertório. Quem invadiu o palco de Nattanzinho foi Pedro Sampaio que juntos, cantaram ‘POCPOC’ em uma versão no forró e ‘Galopa’. Assumindo as pick-ups, Pedro Sampaio deu um verdadeiro show, entregou performance, coreografia, fogos de artifícios, bailarinos e muito funk carioca. O artista foi a penúltima atração a se apresentar na primeira noite do camarote da 32° edição do Carnatal. Os sucessos ‘Carinha de Bebê’, ‘Joia Rara’ e ‘Nem Aí’ colocaram os festeiros que se recusaram a ir embora para dançar e pular. Entrando na farra, os influenciadores Lucas Guedes e Álvaro, participaram do desafio do ‘Ensaio das Maravilhas’ no palco do artista. Fechando com chave de ouro, Felipe Amorim entrou no palco já com o sol nascendo. Energia foi o que não faltou, pois com ‘Toca o Trompete’, ‘Love Gostosinho’, ‘No Ouvidinho’ e seus grandes sucessos Amorim entregou o primeiro dia de shows do Carnatal. A festa continua no final de semana e ainda passarão pela avenida: Ivete Sangalo, Léo Santana, Claudia Leitte, Jorge e Matheus, Zé Vaqueiro e muito mais.