Um fato importante que marcou a vida histórica mossoroense, ocorrida na década de 30, foi o pouso do primeiro avião.

Tudo aconteceu em meio a forte entusiasmo, porque a cidade inteira parou para apreciar o acontecido. E quem participou do evento marcou história.

A peça fundamental desse fato foi quando o governador Juvenal Lamartine de Farias, no ano de 1928, fundou em Natal o Aéreo Clube da cidade, que predominou sua significação até os dias de hoje, isto porque estimulou a primeira Escola de Pilotagem, segundo Lauro da Escóssia se referiu, destacando seu trajeto de pilotagem o desaparecimento de jovem conhecido como Edgar Dantas, como vitima.

Foi desejo do governador Juvenal Lamartine empreender uma viagem aérea para Mossoró e, para isso, acelerou, autorizando ao chefe do Executivo mossoroense, na época o coronel Vicente Carlos de Sabóia Filho, determinar os preparativos de um campo de pouso, num cercado existente nas imediações do campo do Tiro de Guerra.

Algumas centenas de homens foram destacados para preparar duas pistas para receber o primeiro transporte aéreo, que se deu numa terça feira pela manhã, no dia 22 de janeiro de 1929.

Era 13h quando um pequeno sinal surgiu na rota de Natal. Depois das manobras necessárias para pousar o pássaro metálico, trazendo em seu bojo o governador Juvenal Lamartine, o diretor do Diário de Natal, doutor Alberto Roseli, o vice-presidente do Aéreo Clube de Natal, doutor Fernando Pedrosa, além do aviador Djalma Petit e alguns companheiros de profissão, citados pelo jornalista Lauro da Escóssia.

Tanta festa coberta de regozijo, o entusiasmo culminou com a cidade toda parada. Ao término, um jantar de confraternização no “Humayta Futebol Clube”, enquanto a história fez o principal registro significativo.

Esse fato deu os primeiros passos para a organização do atual Aeroporto Governador Dix-sept Rosado, que, apesar de não ter as características de um de significativa importância nacional e internacional, atende as necessidades da cidade.