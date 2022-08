Primeiro ato de campanha de Bolsonaro será em Juiz de Fora

O primeiro ato da campanha à reeleição do presidente Jair Bolsonaro será simbólico. Isso porque o chefe do Executivo vai voltar ao município de Juiz de Fora, em Minas Gerais, onde ele levou uma facada em setembro de 2018 quando tentava se eleger ao Palácio do Planalto pela primeira vez. O evento está programado para a próxima terça-feira (16).

– O primeiro encontro de campanha com o #CapitãoDoPovo não tinha como ser em outro lugar! Onde ele nasceu de novo! – publicou no Twitter o filho mais velho e coordenador da campanha do pai, o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ).