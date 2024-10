Primeira pesquisa do segundo turno mostra empate entre Paulinho e Natália em Natal

A Band divulgou neste sábado (12) a primeira pesquisa do Instituto Seta sobre as intenções de voto para o segundo turno em Natal. O levantamento aponta um empate técnico, com Paulinho registrando 50,4% e Natália 49,6%.

A pesquisa também mediu a rejeição dos candidatos, revelando equilíbrio. Paulinho Freire aparece com 22,8% de rejeição, enquanto 22,1% dos entrevistados afirmaram que não votariam em Natália.

O levantamento foi realizado nos dias 9 e 10 de outubro, ouvindo 800 eleitores em Natal. A margem de erro é de 3,5 pontos percentuais, para mais ou para menos, e o nível de confiança é de 95%. A pesquisa está registrada na Justiça Eleitoral sob o número RN-01635/2024.