Primeira Feira de Cooperativismo do RN acontece até sexta

Começou na quinta-feira (19), se estendendo até esta sexta-feira (20), a primeira edição da Feira do Cooperativismo do Rio Grande do Norte, no Mercado da Agricultura Familiar – FECOOP-RN, em Natal, configurando-se numa oportunidade para as cooperativas potiguares. O Governo do Estado apoia o evento através da Secretaria Estadual de Desenvolvimento Rural e da Agricultura Familiar (Sedraf) com palestras, mobilização de parceiros e cedendo o local para a Feira.

Presente na abertura da feira, a governadora Fátima Bezerra destacou o evento como espaço para divulgação e comercialização de produtos e serviços das cooperativas potiguares e o apoio do Governo do Estado para o segmento. “Nós sancionamos a lei [11.159/2022], de autoria do deputado estadual George Soares, que institui a Política Estadual de Apoio ao Cooperativismo, consolidando um conjunto de diretrizes e regras que incentivam a atividade cooperativista, e, portanto, de maior estímulo ao setor”, explica a governadora.

A Feira conta com a participação de 45 entidades, contando com estandes de cooperativas de todos os ramos – agropecuário, crédito, consumo, saúde, infraestrutura, trabalho e produção de bens e serviços e de transporte, demonstrando o impacto do cooperativismo em nossa sociedade. No Rio Grande do Norte, existem mais de 185 cooperativas ativas.

Além da exposição de produtos e serviços oferecidos diretamente pelas cooperativas, a feira também disponibiliza uma programação cultural, além de palestras, cursos e painéis ministrados por especialistas para quem quiser se aprofundar na prática do ramo das cooperativas.

O Governo investiu R$ 841,3 mil para transformar a CECAFES (Central Estadual de Comercialização da Agricultura familiar e da Economia Solidária) neste novo Mercado da Agricultura Familiar. Desse montante, R$ 245,5 mil se referem à contrapartida do SEBRAE-RN, parceiro do governo no investimento. A estrutura atual dispõe de 12 boxes, 30 barracas e beneficia direta e indiretamente 1.200 famílias agricultoras por meio de cooperativas.