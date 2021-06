Primeira etapa do Censo Escolar da Educação Básica 2021 começa nesta sexta-feira (18)

Começa nesta sexta-feira (18) a primeira etapa do Censo Escolar da Educação Básica 2021. Gestores e secretários escolares deverão inserir as informações referentes à declaração de dados de suas respectivas unidades de ensino.

As informações colhidas através do censo escolar servem como base para as políticas de educação básica, além de serem utilizadas para orientação tanto à repartição dos recursos entre estados e municípios como a implementação de programas do governo federal, inclusive para pagamento de professores.

Os gestores deverão fazer o preenchimento dos dados até o dia 23 de agosto. Esse é o maior levantamento de dados estatísticos educacionais de âmbito nacional, e é realizado anualmente e coordenado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Anísio Teixeira (Inep). Além das escolas da rede pública, as unidades de ensino privadas também devem fazer a gestão das informações no Educacenso.

Fonte: Brasil 61