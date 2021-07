Primeira dose contra a Covid-19 é retomada em Mossoró nesta sexta-feira (16)

Mossoró recebe nesta sexta-feira (16) um total de 4.825 doses de imunizantes contra a Covid-19. Com o recebimento deste novo lote, a Secretaria Municipal de Saúde retoma ainda hoje a aplicação da primeira dose que estava suspensa. Foi anunciada a redução da faixa etária para 35 anos ou mais do público geral sem comorbidades.

Outra novidade é a redução para 25 anos ou mais da faixa etária dos trabalhadores da indústria e da construção civil. Bem como, a inclusão dos bancários e dos trabalhadores dos Correios de 18 anos ou mais.

As doses estarão disponíveis no Ginásio do SESI a partir das 13 horas. É necessária a apresentação dos documentos (cópias e originais). No caso da população em geral, documento de identificação pessoal e comprovante de residência. Nos demais casos, também comprovação de atuação profissional (carteira de trabalho, declaração da empresa, etc).

Ainda seguem sendo vacinados com aplicação de dose única os caminhoneiros. Quem está no período da segunda dose pode procurar as equipes de vacinadores colocadas à disposição dos mossoroenses.

No próximo final de semana (17 e 18/07), a prefeitura estará promovendo mais uma edição da campanha Mossoró Vacina com 10 Unidades Básicas de Saúde abertas. No sábado (17), além das UBS’s, também irá funcionar o Ginásio do SESI.