PRF recupera veículo roubado em 2009 em Mossoró

No início da tarde desta quarta-feira (8), a Polícia Rodoviária Federal (PRF) recuperou um veículo roubado durante uma abordagem no km 25 da BR-304, em frente a unidade Operacional da PRF no município de Mossoró/RN.

O automóvel, um Fiat/Strada de cor branca, apresentava sinais de adulteração no momento da fiscalização. Apesar de o número de identificação veicular, motor e etiquetas de segurança aparentarem originalidade, a análise detalhada revelou que o veículo estava clonado, ou seja, seus dados não correspondiam ao veículo verdadeiro. Após investigações, constatou-se que o carro havia sido roubado em Natal/RN em 2009.

O condutor, alegou estar dirigindo o carro como um favor para o passageiro, que afirmou desconhecer a origem ilícita do veículo. José relatou ter adquirido o automóvel por R$ 8.200 de uma pessoa física, sem verificar adequadamente a procedência.

Ambos foram conduzidos à Delegacia Especializada em Defesa da Propriedade de Veículos e Cargas (DEPROV) em Mossoró para as providências cabíveis. O proprietário atual responderá por receptação culposa.