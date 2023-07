PRF recupera três veículos roubados no Rio Grande do Norte

A Polícia Rodoviária Federal recuperou, nesta quarta-feira (12), no Rio Grande do Norte, duas motocicletas e uma caminhonete, e prendeu três homens pelo crime de receptação. Os três veículos eram clones. As duas motocicletas foram roubadas há mais de 10 anos.

No início da tarde de quarta-feira (12), em Santa Cruz/RN, foi recuperada uma motocicleta CG 125 Titan vermelha que foi roubada há mais de 10 anos no Rio de Janeiro/RJ. O veículo apresentava registro de roubo ocorrido no dia 26 de julho de 2001 na capital fluminense e trafegava com placa de outro veículo com as mesmas características, um clone. O condutor da motocicleta, de 31 anos, recebeu voz de prisão e a ocorrência foi encaminhada à Delegacia de Polícia Civil local.

Pouco tempo depois, no km 113 da BR 226, ainda em Santa Cruz/RN, foi recuperada uma motocicleta CG 125 Fan vermelha com registro de roubo ocorrido em Natal/RN em junho de 2012, que trafegava com placa de outro veículo com as mesmas características, um clone. O condutor da motocicleta, de 37 anos, foi preso e a ocorrência encaminhada à Delegacia de Polícia Civil local.

No início da noite do mesmo dia, no km 76 da BR 101, em Extremoz/RN, foi recuperado um veículo Saveiro, de cor vermelha, com registro de roubo ocorrido em Parnamirim/RN em janeiro de 2018. Também era um clone. O condutor da caminhonete, de 48 anos, também foi preso pelo crime de receptação e a ocorrência foi encaminhada à Delegacia de Polícia Civil de Plantão da Zona Norte, em Natal/RN.