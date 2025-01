PRF recupera, no RN, veículo roubado há 11 anos no Rio de Janeiro/RJ

Na tarde desta segunda-feira (30), a Polícia Rodoviária Federal (PRF) recuperou um veículo roubado em 2013 no Rio de Janeiro/RJ, durante abordagem no km 118 da BR 101, em São José de Mipibu, no Rio Grande do Norte.

O Fiat/Strada, que circulava com placas clonadas, foi identificado como produto de roubo após uma análise veicular detalhada realizada pelos agentes. O condutor, atual proprietário do veículo, informou que o havia adquirido na cidade de Brejinho/RN por um preço bem abaixo do valor de mercado.

Além do motorista, o vendedor do veículo também foi localizado e conduzido à delegacia. Ambos foram autuados pelo crime de receptação e responderão judicialmente.

A ação demonstra o compromisso da PRF em combater crimes veiculares e reforça a importância de verificar a procedência de veículos antes da compra, especialmente quando o preço está muito abaixo do mercado.