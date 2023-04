PRF recupera em Mossoró/RN veículo que foi roubado em Parnamirim/RN

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) recuperou, na manhã desta quarta-feira (05/04), no km 02 da BR 405, em Mossoró/RN, um veículo roubado e prendeu um homem de 44 anos. O veículo do modelo Uno Way foi roubado na cidade de Parnamirim/RN e transitava com placas falsas para dificultar a ação da polícia.

O homem de 44 anos, que conduzia o veículo, recebeu voz de prisão pelo crime de receptação e foi encaminhado à Polícia Civil local.

Comunicação PRF