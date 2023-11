PRF recupera em menos de 24 horas um veículo e prende três homens em Parnamirim

PRF

A Polícia Rodoviária Federal recuperou, nesta terça-feira (07), em Parnamirim/RN, um veículo roubado e prendeu três homens pelos crimes de adulteração veicular, porte de drogas e mandado de prisão pelo não pagamento de pensão alimentícia.

Durante fiscalização no km 103 da BR 101, foi abordado um Renegade de cor prata que trafegava em alta velocidade. Foi constatado que o automóvel possuía elementos de identificação veicular adulterados e um registro de roubo em agosto do ano corrente no município de Natal/RN. Com o motorista e passageiro, ambos de 25 anos de idade, foram encontrados 27 gramas de maconha e haxixe.

O passageiro apresentava em seu tornozelo esquerdo marcas do uso de tornozeleira eletrônica, o homem alegou que a mesma foi rompida em um acidente e que encontrava-se em sua casa. Porém foi constatado que o sistema penitenciário do estado não havia sido informado do ocorrido. Os dois homens foram presos e encaminhados à Delegacia de Polícia Civil em Parnamirim/RN.

Durante a noite, no km 103 da BR 101, policiais rodoviários federais abordaram uma BMW e constataram que o motorista do veículo possuía em seu desfavor um mandado de prisão pelo não pagamento de pensão alimentícia. O homem de 44 anos foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de Plantão em Parnamirim/RN.