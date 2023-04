PRF recupera dois veículos adulterados em menos de 24h no RN

A Polícia Rodoviária Federal recuperou dois veículos nas últimas 24h (24 e 25/04) nas rodovias federais do Rio Grande do Norte.

Uma caminhonete Hilux prata foi apreendida em Macaíba/RN, no km 297 da BR 304, na noite desta segunda-feira (25/04). Durante a fiscalização, verificou-se que alguns sinais de identificação haviam sido adulterados. O condutor informou que a caminhonete foi adquirida em uma loja de carros no bairro do alecrim, em Natal/RN. A ocorrência foi encaminhada para a Delegacia de Polícia Civil de Plantão de Parnamirim/RN.

Na tarde desta terça-feira (07/11), uma motocicleta XTZ 125K roubada em Lajes Pintadas/RN, no dia 07/11/22, foi recuperada em Campo Redondo/RN, no km 135 da BR 226. A ocorrência foi encaminhada à Delegacia de Polícia Civil local.

A Polícia Rodoviária Federal já recuperou 183 veículos no ano de 2023, o que representa mais e um veículo roubado/adulterado recuperado por dia.