PRF recebe oito novas viaturas blindadas no Rio Grande do Norte

A Polícia Rodoviária Federal recebeu, na manhã desta terça-feira (29), oito novas viaturas blindadas, na Superintendência da Polícia Rodoviária Federal do Rio Grande do Norte, em Natal/RN.

As oito viaturas recebidas são do modelo Trailblazer e foram adquiridas através de emendas dos seguintes parlamentares, conforme tabela abaixo:

Parlamentar Número de Viaturas Senador Rogério Marinho 1 Deputado Federal Benes Leocádio 1 Deputado Federal General Girão 1 Deputada Federal Natália Bonavides 1 Deputado Federal Paulinho Freire 1 Deputado Federal Robinson Faria 1 Deputado Federal Sargento Gonçalves 2

As novas viaturas possuem blindagem e tecnologia que auxiliarão na atividade operacional, proporcionando modernidade e efetividade ao trabalho dos policiais no reforço da segurança e no enfrentamento à criminalidade nas rodovias federais do estado.

A Polícia Rodoviária Federal, agradece o apoio dos parlamentares no Rio Grande do Norte e reforça o compromisso em prol da segurança nas rodovias federais.