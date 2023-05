PRF realiza operação em combate ao abuso e à exploração sexual de crianças e adolescentes no RN

Comunicação PRF

A Polícia Rodoviária Federal realizou nesta sexta-feira (05/05), no Rio Grande do Norte, a operação nacional DOMIDUCA V.

Foram fiscalizados pontos vulneráveis nas BR 226, 101 e 406, no estado do Rio Grande do Norte, levantados pelo Projeto Mapear com a finalidade de identificar possíveis situações de crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade.

A Operação DOMIDUCA e o Projeto Mapear são ações nacionais de combate a exploração sexual de crianças e adolescentes.

Durante a operação, na madrugada do sábado (06/05), no Km 151 da BR 406, em Ceará-Mirim/RN, uma mulher foi encaminhada, para a Delegacia de Polícia Civil de Plantão da Zona Norte, em Natal/RN, por hospedar uma adolescente de 17 anos em uma casa de prostituição, que configura infração administrativa prevista no Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA).

Se você tiver conhecimento de alguma situação relacionada à exploração sexual de crianças ou adolescente ao longo da BR pode informar de forma anônima a central da PRF 191.