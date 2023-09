PRF realiza operação conjunta de combate à circulação de veículos roubados

A Polícia Rodoviária Federal, Polícia Militar, Polícia Civil e o Instituto Técnico-Científico de Perícia realizaram, entre os dias 20 de agosto e 1° de setembro de 2023, operação de combate ao roubo e furto de veículos e de enfrentamento às fraudes veiculares nos estados de Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte e Ceará.

A operação coordenada pela PRF teve o objetivo de intensificar a fiscalização e coibir a circulação de veículos roubados, furtados e com indícios de adulteração. A ação teve uma fase inicial de capacitação em que, de maneira integrada, com as polícias militares, polícias civis e o Instituto Técnico-Científico de Perícia do Rio Grande do Norte, foi possível compartilhar e aplicar o conhecimento técnico especializado com policiais rodoviários federais do Nordeste e agentes das forças parceiras.

Na segunda fase, operativa, foram cumpridos 11 mandados de busca e apreensão, 85 veículos recuperados, 67 peças veiculares apreendidas com sinais de adulteração ou queixa de furto ou roubo. Também foram apreendidas cinco armas de fogo, 66 munições, 26 comprimidos de anfetamina e cerca de 70,4 quilos de minério avaliado em quase 100 mil reais.

Mais de 1,451 veículos foram fiscalizados e 55 pessoas foram presas na operação.

A PRF é referência no conhecimento técnico de combate às fraudes veiculares em todo país e, através desta operação, atuou intensivamente no combate a esses tipos de delitos, com o compromisso de trazer mais segurança à população.