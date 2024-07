PRF prende um homem e apreende três adolescentes com um veículo roubado em Parnamirim

A Polícia Rodoviária Federal prendeu, na noite desta quarta-feira (24), em Parnamirim/RN um homem, apreendeu três adolescentes, uma arma artesanal e cinco pedras de crack, além de recuperar um veículo .

Uma equipe PRF realizava patrulhamento no km 109 da BR 101, quando observou um automóvel Classic preto. Ao consultar a placa do veículo nos sistemas operacionais foi constatado que era roubado. Foi dada ordem de parada ao motorista, que desobedeceu e empreendeu fuga. Durante o acompanhamento tático, foi arremessada do automóvel uma arma artesanal, calibre 38, que foi recuperada posteriormente pelos policiais.

O veículo foi abordado com quatro ocupantes, um homem de 18 anos e três adolescentes. Um dos adolescentes dirigia o Classic. Foi encontrado com eles um pequeno saco com cinco pedras de crack e um celular roubado.

O veículo recuperado havia sido tomado de assalto no dia anterior em Natal/RN. Diante disso, os quatro indivíduos, que já possuíam ficha criminal, foram encaminhados à 3ª Delegacia de Polícia Civil, em Parnamirim/RN.